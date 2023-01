(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nell'Invention Test di ieri, aItalia (su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand), la Masterclass si è dovuta cimentare con i supplì: ognuno dei cuochi in gara doveva ...

leggo.it

Nell'Invention Test di ieri, aItalia (su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand), la Masterclass si ... 'nduja e scamorza, e lo ha chiamato 'Ardo'. Il perché di ...Nell'Invention Test di ieri, aItalia (su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand), la Masterclass si ... 'nduja e scamorza, e lo ha chiamato 'Ardo'. Il perché di ... Masterchef, il Gateau Ardo di Edoardo