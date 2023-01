(Di venerdì 20 gennaio 2023) "Quello che sta accadendo è incredibile - dice il Presidente di Confindustria Dispositivi Medici - . Lo Stato non è in grado di assicurare la salute ai cittadini e per rimediare preleva ...

Il presidente di Confindustria Dispositivi Medicinon usa mezzi termini per descrivere la il playback, il prelievo forzoso e insensato che rischia di mettere in ginocchio le ...... altrimenti si rischia la chiusura delle nostre imprese ", come ha detto, il presidente di Confindustria dispositivi medici: "2,2 miliardi di euro per il comparto sono ... Massimiliano Boggetti: “Il payback Peggio che nelle repubbliche sudamericane” “Il treno non si ferma per l’effetto palla di neve. Il provvedimento, che introduce il payback, fu varato nel 2015, in un momento in cui il dissesto regionale era particolarmente rovinoso e le spese ...Slitta in aprile la scadenza dei pagamenti alla Regione. Coinvolte quasi 1.600 aziende: devono restituire 231 milioni di euro ...