Marsiglia | ufficiale la squalifica di Bailly | sette giornate per il fallo su N’Diaye

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E’, Ericdelè stato punito condidopo l’intervento suin Coppa di Francia che gli era costato il cartellino rosso.colpì in pieno petto con un calcione il povero, che fu subito trasportato in ospedale, per fortuna, senza gravi danni. Se all’epoca il difensore delera stato espulso dal direttore di gara, adesso è arrivata anche l’ufficialità della. SportFace.