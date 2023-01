Marsiglia | Bailly squalificato per 7 partite! Cos'è successo

Tuttosport

Stangata della Disciplinare francese nei confronti di Eric: sette turni di squalifica per il difensore del, espulso nei sedicesimi di Coppa di Francia a inizio anno. L'ex United si era visto mostrare il rosso per un'entrata killer sul ...(FRANCIA) - Mano pesante della Disciplinare francese nei confronti di Eric: sette turni di squalifica per il difensore ivoriano del, espulso nei sedicesimi di Coppa di Francia a inizio anno. L'ex Manchester United si era visto mostrare il rosso per un'... Marsiglia, Bailly inguaia Tudor: squalificato per sette partite per un fallo assurdo Per il difensore ivoriano del Marsiglia Eric Bailly arriva la maxi-squalifica in seguito al brutto intervento in Coppa di Francia ...Mano pesante della Disciplinare francese nei confronti dell'ex difensore del Manchester United: era stato espulso in un match di Coppa di Francia per un'entrata killer ...