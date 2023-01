Mark Zuckerberg si sfila la t-shirt e aderisce a Free The Nipple | capezzoli in libertà su Meta

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sono un uomo di questi tempi, pur con tutte le fatiche del caso. Per cui sto sui social. Inizialmente, come tutti, sono entrato su Facebook, questo è stato il mio primo social, per curiosità. Anche con un po’ di diffidenza, certo, ma spingo comunque dalla curiosità. Col tempo quello che sembrava un passatempo è diventato parte del lavoro, perché i social hanno in qualche modo contribuito a allargare la nostra vita sociale, è chiaro che non sono tra quanti fanno distinzioni tra la vita reale e quella virtuale, con tutte le sfumature che chiunque di voi, a meno che non siate luddisti, ben conosce. Nel caso foste luddisti, per altro, fatico a capire come possiate star qui a leggermi, dal momento che scrivo per un sito online e che scrivo per un sito online questo che è a dirla tutta un articolo su qualcosa che ai social attiene. Comunque, di fatto mi ritrovo a stare sui social da qualcosa ...