Mare in tempesta a Ponza | il traghetto in balia delle onde | il video choc

(Di venerdì 20 gennaio 2023)indavanti a, ilche collega l'isola a Formia in. La nave diretta a Formia oggi è salpata in ritardo di un'ora . Nel tardo pomeriggio era ancora in ...

Elbareport

indavanti a Ponza , il traghetto che collega l'isola a Formia in balia delle onde. La nave diretta a Formia oggi è salpata in ritardo di un'ora . Nel tardo pomeriggio era ancora in ...Nel giro di pochi minuti ils'è ingrossato in tarda mattinata, passando dalla calma piatta alla burrasca e mettendo in difficoltà tutte le imbarcazioni in transito. Laè proseguita nel ... Meteo: continua il tempo perturbato, ancora possibilità di mare in ... Una violenta sciroccata si è abbattuta da circa un'ora su Capri, con vento che ha raggiunto picchi di oltre 40 nodi pari a 60 Km/h, mare forza 5 con onde che superano i 2 metri. Improvvisa la tempesta ...È la bruttissima avventura, ma fortunatamente a lieto fine, capitata a un 47enne, Elvis Francois, salvato infine dalla marina colombiana che lo ha ...