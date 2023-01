Marche sempre più veloci con Windtre

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gennaio 2023 –continua ad estendere la copertura ultrarapida sul territorio nazionale e porta la rete di Open Fiber ad Osimo e San Benedetto del Tronto. Con l’ampliamento della connessione ultraveloce nel territorio marchigiano,conferma il proprio impegno per contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in fibra FTTH. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha commentato: “l’arrivo della copertura ultraveloce a Osimo e a San Benedetto del Tronto offre a cittadini, turisti e imprese del territorio un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per qualità e affidabilità. La rete in fibra ottica – continua il manager – rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per ...