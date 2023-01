Marcelo Estigarribia | dolce sorpresa in terra italiana

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tra le tante conoscenze del calcio italiano, c’è anchedella Serie A. Giunto in sordina alla Juventus, ha poi continuato il suo percorso nella massima serie vestendo diverse maglie: prima Sampdoria, poi Chievo Verona e Atalanta. Poche stagioni dando però il suo contributo in termini di rendimento e sacrificio. Una sola rete in bianconera, preziosissima però per mantenere l’imbattibilità e accorciare le distanze sul Napoli, per poi agguantare il pareggio.: l’avventura con la Juventus Nato a Fernando de la Mora il 21 Settembre 1987, il centrocampista paraguaiano, dopo diverse esperienze tra Paraguay, Francia e Argentina, è arrivato in Italia, chiamato dalla Juventus, che stava costruendo un progetto concreto e a lungo termine. ...