Mara Venier | il gesto dopo sfuriata in tv | Andrea Piazzolla a Domenica In

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La puntata diIn del 22 gennaio 2023 sarà dedicata a Gina Lollobrigida, la grande diva scomparsa di recente a 95 anni.ha deciso di costruire un talk in cui si parlerà della carriera professionale della Bersagliera, ma nella prima parte la padrona di casa avrà in studioper un faccia a faccia. Il 35enne è diventato noto per essere il tuttofare e amministratore delegato di una società di Gina Lollobrigida; quest'ultima l'ha sempre difeso per legittimare la sua posizionele accuse diMilko Skofic. La vicenda giudiziaria che lo riguarda è in relazione alla vendita e alla gestione dei beni della Lollobrigida. Secondo l'accusa, avrebbe cercato di vendere più di 350 beni insieme al ristoratore Antonio Salvi, anch'egli ...

Unainedita quella intervenuta ieri pomeriggio via telefono alla puntata della Vita in Diretta dedicata ai funerali di Gina Lollobrigida . La conduttrice, amica intima del padrone di casa ...mette la parola fine al brutto momento vissuto ieri a La vita in ...Mara Venier interviene telefonicamente a La Vita in Diretta e si scaglia contro la contessa Marisela Federici, ospite in studio di Alberto Matano. Tutto è accaduto nella puntata di giovedì 19 gennaio ...La morte di Gina Lollobrigida sarà uno degli argomenti della prossima puntata di Domenica In. Nel nuovo appuntamento del programma festivo di Rai1, Mara Venier ha deciso infatti di ospitare Andrea Pia ...