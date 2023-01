Mara Carfagna | Meloni cita Garibaldi e poi avalla l' Autonomia di Calderoli che ci riporta al tempo dei ducati

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Intervista alla presidente di Azione e già ministra per il Sud: "Il progetto leghista non rispetta la Costituzione. Il governo? Prevale l'incertezza. Dialogo col Pd solo se prevale l'anima riformista"

L'HuffPost

La ministra forzista ha iniziato con Azione - Italia viva, ricevendo Carlo Calenda, Mariastella Gelmini,, Raffaella Paita e Maria Elena Boschi. Anche se l'interlocuzione al momento non ...... intanto, la delegazione terzopolista, guidata dallo stesso Calenda, con Maria Elena Boschi, Raffaella Paita,e Maria Stella Gelmini, incontrava in consultazione il ministro per le ... Mara Carfagna: "Meloni cita Garibaldi e poi avalla l'Autonomia di Calderoli che ci riporta al tempo dei ducat… Intervista alla presidente di Azione e già ministra per il Sud: "Il progetto leghista non rispetta la Costituzione. Il governo Prevale ...Chi è il conduttore Giancarlo Magalli e quali sono la sua età, la sua carriera e la sua vita privata, compresi i ...