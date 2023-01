Maneskin ospiti a Sanremo 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Amadeus e ial Tg1 Al Festival dici saranno i. E’ Amadeus ad annunciare la partecipazione in qualità dialla 73° edizione della kermesse canora di Rai 1 della band italiana del momento. Il gruppo, accompagnato questa sera dal conduttore al Tg1 per l’annuncio ufficiale, prenderà parte alla terza serata di giovedì 9 febbraio. Isi aggiungono ai già annunciati Pooh,alla prima serata, e i Black Eyed Peas, attesi alla seconda serata. Per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, freschi di matrimonio in cui hanno rinnovato il loro sodalizio artistico, un altro ritorno al Teatro Ariston, dove nel 2021 hanno trionfato con il brano Zitti e buoni.

