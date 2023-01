Maneskin | matrimonio trash a Roma per lanciare l’album internazionale “Rush!” che divide la critica Usa | “Canzoni riciclate e mediocri”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Irriverenti. Dall’eleganza della presentazione di “Vent’anni” ai Fori Imperiali, alstile “Il boss delle cerimonie” a Palazzo Brancaccio di, davanti ad un pubblico scelto tra influencer, qualche vip (Baz Luhrmann, Paolo Sorrentino, Sabrina Impacciatore, Paulo Dybala e Fedez), la vincitrice di “Drag Race Italia”, La Diamond, e qualche fortunato giornalista “invitato personalmente” per una chiacchierata al volo e un drink. Niente di più. Anche in questa occasione nessuna intervista né conferenza stampa. Ma di questa scelta promozionale abbiamo già parlato. A raccontarla così sembra che stiamo parlando di due band diverse, se consideriamo lo stile di comunicazione e presentazione dei progetti discografici. Eppure tra un evento e l’altro (e management e l’altro) sono passati quasi tre anni. ...

Corriere TV

AGI - Per celebrare 'Rush', il nuovo album dei, Spotify ha organizzato ildell'anno a Palazzo Brancaccio a Roma. Tutti e quattro i membri, Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, si sono simbolicamente ...AGI - L'uscita di 'Rush!', ultimo disco dei, è stata festeggiata dalla band con una quattro organizzato da Spotify a Roma, una vera e propria celebrazione per una giovane band passata in poco tempo dalla strada alla vetta ... Il «matrimonio» dei Maneskin a Roma: la band si è giurata unione eterna Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Rolling Stone, Billboard, Nme, The Guardian, Kerrang. Tutti apprezzano il rock della band italiana contemporanea più conosciuta e ascoltata al mondo ...