(Di venerdì 20 gennaio 2023) Iarrivano ae viaggiano per le strade della Capitale in Cadillac, scortati dalla Poliza Locale. Un episodio che non è passato inosservato al capogruppo dellain Campidoglio ...

leggo.it

Un episodio che non è passato inosservato al capogruppo dellain Campidoglio Fabrizio Santori , che in una nota ha espresso le sue perplessita: 'A Roma - scrive - sfilano iscortati ...Lontani M5S, Pd e. Caro carburanti, il governo vara un decreto per favorire la trasparenza sui ... INCHIOSTRO SPRECATO Damiano deifesteggia 24 anni, senza Victoria Maneskin, la Lega: «A Roma mancano i vigili, ma il Comune li usa per scortare i cantanti». Chi l'ha ordinato I Maneskin arrivano a Roma e viaggiano per le strade della Capitale in Cadillac, scortati dalla Poliza Locale. Un episodio che non è passato inosservato al capogruppo della Lega in ...Maneskin, Timezone: testo e significato della canzone. Leggi la traduzione del brano, ecco di cosa parla il pezzo tratto dall'album "Rush!" ...