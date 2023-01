Maneskin | il doppio matrimonio | gli ospiti e i dettagli

La Stampa

Tutto organizzato da Spotify Global, che ha invitato al matrimonio deiun gran numero di ... Tre le tappe in Italia, conappuntamento a Roma, presso lo Stadio Olimpico, il 20 e 21 luglio.Era tutto vero: isi sono sposati (tra loro) a Las Vegas. Si dice che quello che accade a Las Vegas resti a Las Vegas, e sarà così anche per ilmatrimonio in casa. Chiaramente si tratta di una trovata promozionale a supporto del nuovo album, che proprio in queste ore è il protagonista di una presentazione eccezionale in ... Nek: “I migliori talenti Sono quelli che suonano in strada. Come i Måneskin” (tra loro) a Las Vegas. Si dice che quello che accade a Las Vegas resti a Las Vegas, e sarà così anche per il doppio matrimonio in casa Maneskin. Chiaramente si tratta di una trovata promozionale a su ...I Maneskin si sono sposati, mantenendo la parola data: lancio fuori dal comune per “Rush!”, il loro ultimo album ...