Måneskin | fuori ora il nuovo album “RUSH!”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E’ disponibile da oggi, venerdì 20 gennaio, ildei”, uno dei dischi più attesi dell’anno, considerando il rapido successo globale della band italiana. Il disco è stato anticipato nel corso dello scorso anno da una serie di singoli quali: Mammamia, Supermodel, The Loneliest e l’ultimo per ordine di uscita “Gossip”, che ha visto icollaborare con Tom Morello. Da adesso, sarà possibile ascoltare le nuove 17 tracce contenute nell’, disponibile in tutti gli store fisici e sulle piattaforme streaming. Per l’occasione, ihanno festeggiato l’uscita del loro disco, in modo del tutto particolare: la band ha infatti deciso di “sposarsi”, con una cerimonia tenutasi a Palazzo Brancaccio, Roma. Il matrimonio è stato ...

... i Maneskin ! Il gruppo infatti ha annunciato l'uscita dell'album RUSH! con un evento decisamentedai canoni classici: un doppio matrimonio a Palazzo Brancaccio , a Roma. Damiano, Victoria, ...I Maneskin non sono certo nuovi a queste trovatedagli schemi e in alcuni casi scandalistiche, come quando Damiano mostrò il lato B ai VMA's 2022 . Come spiegano i rocker l'iniziativa 'è un ...