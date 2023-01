Måneskin è uscito oggi il nuovo album “RUSH!” | I dettagli e le date del tour

(Di venerdì 20 gennaio 2023)il”: ecco ie ledelÈ fuori”, ilattesissimodei, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e molto altro. Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo. Fin dal titolo si evince la sensazione di urgenza che ha accompagnato la band durante questi vorticosi mesi, un insieme di necessità, sforzo, disciplina, concentrazione, emozioni di grande ...

Radio Italia

Commenta per primo Non esiste pubblicità negativa: basta che se ne parli, nel bene o nel male. Rush! è il nuovo album dei Maneskinoggi con 17 brani, alla faccia della scaramanzia. La rivista statunitense The Atlantic giudica le loro canzoni 'riciclate e mediocri', attribuendo il loro successo a 'un'esposizione mediatica ...a mezzanotte il nuovo album dei, Rush! , che vi abbiamo raccontato qui . Per festeggiare, la band ha deciso di sposarsi. Un matrimonio a quattro, celebrato dall'ex direttore creativo ... I Måneskin si “sposano” a Roma. Tutti i dettagli