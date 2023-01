Maneskin | da “Teatro d’ira Vol 1” al matrimonio musicale di “Rush!”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tra critiche e plausi da parte del panoramainternazionale, iproseguono il loro percorso discografico aggiungendo un nuovo tassello:. Il nuovo album in uscita oggi, 20 gennaio, è la dimostrazione dell’evoluzione messa in atto dalla rock band in questi anni e ci mostra come i quattro artisti siano cambiati dall’uscita diVol. 1. Ianche se giovanissimi evolvono e lo dimostra l’ultimo album,, in uscita oggi, 20 gennaio. La rock band ha inaugurato ad inizio 2023 un nuovo capitolo della storia della loro musica, ancora più rock di quello che forse attendevamo, con un “” nella Capitale eterna. Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno detto ...

Disco del cambiamento Dopo 'D'Ira Vol.1' del 202, ihanno conquistato gli Usa con la cover di 'Beggin'', hanno cambiato manager e da lì si sono affidati a produttori e co - writer ...pronunciano il fatidico " sì " a palazzo Brancaccio a Roma per celebrare l'uscita del nuovo ... ognuno con un mazzo di fiori rossi, hanno attraversato la "navata" dele raggiungo "l'... Il «matrimonio musicale» dei Maneskin per celebrare l'uscita del ... Matrimonio per i Maneskin. Ma è 'solo' una trovata per lanciare il nuovo album 'Rush!' insieme a Spotify. Su Instagram della band sono comparsi foto e video ...Da Supermodel in coda alla classifica alla dark ballad internazionale The Loneliest al numero 6, dall’ultimo singolo-bomba Gossip nella cinquina fino a Zitti E Buoni, la canzone della consacrazione ch ...