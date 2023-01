Maneskin | celebrato il matrimonio musicale di Damiano | Ethan | Thomas e Victoria - Magazine

Sky Tg24

A officiare la cerimonia Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci. Tanti gli ospiti vip, da Fedez a Sorrentino, da Baz Luhrmann a ...Il matrimonio deisi èa Palazzo Bancaccio, a Roma, per l'uscita dell'album "Rush!". Nozze in inglese, con tanto di libriccino di rito con il testo delle promesse scambiate. Ad ... I Maneskin si "sposano": a Roma il "matrimonio" rock per il lancio di Rush! FOTO Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si dicono “Sì” a Palazzo Brancaccio per celebrare la pubblicazione del nuovo album. La cerimonia è officiata da Alessandro Michele, ex direttore artistico di Gucci ...