Sono scese sotto lo zero lein diverse località della Sila come a Camigliatello e Lorica e in altre località di montagna della regione. Le piste sono innevate. Situazione analoga si ...... a contatto con il mare ancora caldo (dopo l'estate rovente del 2022 ledell'acqua sono ... poi domenica la situazione rimarrà simile conal meridione e sul settore orientale. ... Maltempo: temperature giù in Calabria, neve sui rilievi - Cronaca Maltempo in Italia. Scatta l'allerta meteo in 10 regioni: arancione in Campania. L'inverno è arrivato in Italia portando freddo e maltempo da Nord a Sud, e fino alla fine del mese ...Temperature in picchiata e nevicate sui rilievi con qualche spolverata anche al di sotto degli 800 metri in Calabria dove, nel resto della regione, durante la notte, non sono mancati la pioggia a trat ...