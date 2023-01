Maltempo | L' Aquila | domani sospese le attività didattiche

iLMeteo.it

Il Piano neve del Comune dell', in vigore fino al prossimo 16 aprile, prevede l'allestimento di una sala operativa a via Ulisse Nurzia, che può essere contattata ai recapiti telefonici 0862....il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte " "avremo così condizioni di... Neve dunque in città come Campobasso, Potenza, l', Urbino, a tratti anche Macerata, Ascoli Piceno,... Meteo Cronaca diretta: (Video Ansa) L'Aquila, il maltempo in Abruzzo imbianca diffusamente il comune di Barrea L’AQUILA – Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia del territorio comunale dell’Aquila saranno sospese per domani, sabato 21 gennaio. Lo stabi ...L’AQUILA – Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia del territorio comunale dell’Aquila saranno sospese per domani, sabato 21 ...