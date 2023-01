Maltempo ad Isernia | domani scuole chiuse

(Di venerdì 20 gennaio 2023) A causa dell’inclemenza del tempo e delle nevicate che stanno interessando gran parte del Molise, il sindaco di, Piero Castrataro, con propria ordinanza ha deciso di chiudere, per la giornata di, sabato 21 gennaio, ledella città di ogni ordine e grado. La decisione è stata presa soprattutto per non creare disagi a quegli studenti residenti nelle località limitrofe che, frequentando gli istituti di, devono raggiungere ogni mattina la città.

isnews.it

: in arrivo le precipitazioni nevose e il Comune di Agnone corre ai ripari con l'acquisto di ... con un aggravio di spesa, agli uomini della Provincia di, o alle ditte private che hanno ......zone industriali di Pettoranello del Molise e Carpinone dopo gli allagamenti dovuti al. ...il sindaco Pasquale Colitti che del problema ha interessato anche Regione e Prefettura di. Sul ... Maltempo, in azione i vigili del fuoco di Isernia Allagamenti anche in Piana del fiume Sele, danni a colture in piena aria e serre concentrati nelle province di Benevento, Caserta e Salerno. Il sindaco di Capua chiede lo stato di emergenza. Conta dei ...Decine di migliaia di euro di danni, in difficoltà le aziende delle zone industriali di Pettoranello del Molise e Carpinone dopo gli allagamenti dovuti al ...