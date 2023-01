Maldive | un lusso alla Robinson Crusoe

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Benvenuti a Kottefaru, una briciola di terra emersa nelle acque cristalline dell’Atollo di Raa, uno dei più incontaminati dell’arcipelago maldiviano situato a nord del Paese. Tanto piccola da entrare nella geografia dell’immaginario, la più bella realtà che possiate immaginare: sabbie bianche e lucenti, alte palme da cocco, un mare limpido che lascia intravedere infinite meraviglie, e un soggiorno da favola al Brennia Kottefaru, dove la vacanza è concepita secondo filosofia ecocentrica:sì, ma con la tendenza green che riscopre un rapporto autentico e rispettoso con la natura. Presstour by Turisanda propone un resort di ultima generazione, dal tocco maldiviano, capace di combinare stile e sostenibilità, il binomio per una vacanza eco-friendly che non rinuncia al piacere. Un’intimità da “isola deserta” ma dotata di ogni comfort: architetture all’avanguardia ...

