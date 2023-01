Maiorca-Celta Vigo venerdì 20 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Partita equilbrata per aprire la diciottesima giornata

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel consueto anticipo deldi Liga, vedremo sfidarsi due squadre che vogliono mantenere la categoria: il, padrone di casa, sta disputando una buona stagione, ha 22 punti, sei in più del terz’ultimo posto, anche se è reduce da due trasferte infelici, la prima in campionato a Pamplona, la seconda in Copa del Rey InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Vigo 2 (ore 21) Match valido per la diciottesima giornata di Liga. Ilviene dalla sconfitta esterna di misura contro l'Osasuna ed é decimo con 22 punti; a quota 17 il...Altri risultati di oggi:Vigo - Villarreal 1 - 1 (giocata ieri) Real Valladolid - Rayo Vallecano 0 - 1 Girona - Siviglia 2 - 1 Osasuna -1 - 0 Real Sociedad - Athletic Bilbao 3 - 1 . 14 ... Maiorca-Celta Vigo (venerdì 20 gennaio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita equilbrata ... Poco alla volta anche il massimo campionato spagnolo si avvicina al giro di boa. Il penultimo turno del girone di andata si apre con la sfida, non certo di alta classifica, tra Maiorca e Celta. La for ...Poco alla volta anche il massimo campionato spagnolo si avvicina al giro di boa. Il penultimo turno del girone di andata si apre con la sfida, non certo di alta classifica, tra Maiorca e Celta. La for ...