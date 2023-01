(Di venerdì 20 gennaio 2023) Alcuni attivisti per i diritti degli animali hanno filmato per la prima volta le indicibili sofferenze deiall'interno di una “camera di stordimento”

TeleAmbiente TV

di sé, smania di estinzione, cupio dissolvi. Forse rivedremo suicidi di massa di "... in cui, significativamente, il comando è conquistato dai. Allo stesso modo, l'uguaglianza si infrange ...di sé, smania di estinzione, cupio dissolvi. Forse rivedremo suicidi di massa di "... in cui, significativamente, il comando è conquistato dai. Allo stesso modo, l'uguaglianza si infrange ... Animal Equality: “Ecco l’orrore in un allevamento di maiali del Nord Italia” Animal Equality ha rivelto immagini shock raccolte all’interno di un allevamento intensivo di maiali in provincia di Brescia al centro di un’investigazione ...L'allevatore di bestiame di Hefenhofen (TG), accusato di maltrattamento di animali e di numerosi altri reati, sarà giudicato in marzo ad Arbon (TG). Il caso era scoppiato nel 2017 dopo la scoperta di ...