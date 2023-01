Mai più un caso Trump Fdi propone 500 mila euro di multa ai social censori

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La proposta di legge del partito del premier Meloni prevede multe salate per le piattaforme e le retii telematiche che si rendono responsabili di comportamenti "discriminatori" o "lesivi" della "parità di trattamento" e della "libera manifestazione del pensiero"

Fanpage.it

Nello stabilimento Leonardo a Nerviano (Milano), infine, sono nati i pannelli solari di Juice, igrandirealizzati per una missione interplanetaria, con una superficie di 85 metri quadrati ...... per loro è previsto un momento extra didattico, parimenti, se nonformativo: seduti a terra, ... Chi guarda è catapultato, ma senza ricatti o facili strizzate d'occhio, nella condizione forse... Messi si alza e detta la legge allo spogliatoio: Non chiamatelo più ...