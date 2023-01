TGLA7

'Usciamo da una logica incostituzionale di colpevolizzazione dei più, vale per Forza Italia come per il partito democratico' - ha risposto. Ci sono mai stati sospetti di connivenze chiede ......convengono sul fatto che non basta lasciare in vigore le intercettazioni per i reati di, se ... Sul caso ha risposto il suo vice, Francesco Paolo: 'Su Cospito la magistratura di sorveglianza ... Mafia, Sisto si indispone alla domanda sulla condanna definitiva a Dalì (Fi): 'Ciascuno è responsabile della sua condotta' L'attuale sottosegretario alla giustizia commenta la condanna definitiva dell'ex senatore Dalì per aver favorito Messina Denaro. "Usciamo da una logica incostituzionale di colpevolizzazione dei più, v ...L'attuale sottosegratario alla Giustizia di Forza Italia e l'ex ministro per il Sud, esponente del Partito Democratico ...