Mafia e politica? Per Piantedosi è acqua passata

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Credo che questa sia una storia più del passato, questo lo dico veramente con considerazioni trasversali a qualsiasi forzadel momento”. È quanto ha detto, ieri sera a Piazza Pulita, il ministro dell’Interno Matteo, commentando l’arresto del boss Matteo Messina Denaro e a proposito dell’ipotesi di un livello politico nellaattuale. Il ministro dell’Interno, parlando di, ha detto che le lezioni del passato sono state sufficienti al sistema politico “Credo che le lezioni del passato siano state sufficienti – ha aggiunto il ministro dell’Interno durante l’interventi – al sistema politico nazionale, per cui non ci sono elementi. Anche su questo non voglio fare sempre il rimando di maniera, vediamo le indagini”.: “Non sapevo nulla ...

Agenzia ANSA

...Ministro Nordio ha precisato che non proporrà di toccare o le intercettazioni relative allae ... Eppure lasembra far finta di nulla. I partiti erano formazioni della società sino a tutti ...Il governo ha approvato un dl Rave che conteneva il ripristino dell'ergastolo ostativo quindi un primo colpo allalo ha inferto questo esecutivo. Fdi non ha votato la riforma Cartabia e la ... Nordio: 'Intercettazioni necessarie per la mafia e il terrorismo' Il ministro dell'Interno Piantedosi, parlando di mafia, ha detto che le lezioni del passato sono state sufficienti al sistema politico.Il marito, Fulvio Sodano, fu prefetto nella Trapani delle banche, delle logge e della mafia. Con l’economia sotto il ferreo controllo degli uomini dei boss Vincenzo Virga e Matteo Messina Denaro.