Ma quale integrazione e pace sociale La Svezia è nelle mani di bande criminali di migranti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L'esplosione avvenuta mercoledì scorso fuori da un palazzo per uffici nel quartiere Kista di Stoccolma ha portato il numero di attentati ina due cifre già per l'anno 2023. Secondo il portavoce della polizia Ola Osterling, che ha parlato all'emittente pubblica svedese SVT,«l'esplosione è stata il risultato di una grossa carica esplosiva che è deflagrata causando ingentidanni a un edificio per uffici. La carica esplosiva ha distrutto il cancello e abbiamo anche danni alprimo e al secondo piano». Ola Osterling ha anche confermato che non ci sono state vittime. L’attentato è avvenuto il giorno dopo che un ristorante nel distretto dell'isola di Södermalm è stato preso di mira da una potente esplosione. Quell'incidente ha provocato danni considerevoli al ristorante e agli edifici residenziali vicini che hanno subìto finestre in frantumi a causa dell'esplosione.La ...

Panorama

