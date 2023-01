“Ma che sei scemo?” | “Ma sei matto?” Il colpo di scena di Sgarbi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La partecipazione di Vittorioalla Ripartenza 2023 è stata, come da programma, un vero e proprio show. Il critico ha tenuto una splendida lezione su Antonio Canova e l’energia della sua scultura, ma non si è limitato all’arte. Come al solito ha spaziato dall’attualità al suo ruolo di sottosegretario, da Matteo Messina Denaro alle rinnovabili, da Dante “di destra” al vincolo su San Siro. Il caso di Dante Alighieri Parlare di destra e di sinistra ai tempi di Dante Alighieri per“risulta una provocazione, magari riuscita”, perché il tema del posizionamento “politico” e culturale del grande poeta “non può essere, se non su un piano didascalico, proposto nelle misure delle competizioni che hanno senso nella democrazia.”. Lo stesso dicasi per Canova. Il termine più corretto, ragiona il sottosegretario, potrebbe essere forse “conservatore”, ...