Lutto a Tocco Caudio | è morto don Biagio Catillo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo una malattia che in breve tempo non ha lasciato scampo, è deceduto, nella notte donCarmelo, parroco emerito della comunità parrocchiale dei “Santi Martirie Vincenzo” in. Donera nato a Foglianise il 22 settembre 1954 e ordinato sacerdote il 14 settembre 1980 a Visciano di Nola (Na) da mons. Guerino Grimaldi, vescovo di Nola. Le esequie si terranno domani (sabato (21 gennaio 2023), alle ore 10,30, nella chiesa parrocchiale di; sarà l’arcivescovo metropolita di Benevento, mons. Felice Accrocca, a presiedere il rito funebre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Palermo FC

Avranno i nomi di Vialli e Mihajlovic sul colletto e ilal braccio. Un interminabile minuto ...il colpo del ko definitivo prima di trovarlo con il 2° penalty a favore (il Var conferma ildi ...La Samp " in campo con ilal braccio " impiega un po' a prendere le misure dell'Academy. Il ... sul campanile che scaturisce dal secondo, la più determinata ad avventarsi sulla sfera è ... Palermo-Bari, lutto al braccio in memoria di Biagio Conte Lutto nella Chiesa beneventana: è venuto mancare don Biagio Carmelo Catillo, parroco emerito della comunità parrocchiale dei “Santi Martiri Biagio e ...Il mondo del calcio è in lutto: un giovane calciatore ha perso la vita in seguito ad un grave incidente in cui è stato coinvolto.