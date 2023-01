Luisa Ranieri | «In Italia c’è poca fantasia Se hai una certa fisicità ti incasellano»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Repubblica intervista l’attrice napoletana. E’ la protagonista della serie “Le indagini di Lolita Lobosco”, su Rai1, diretta da Luca Miniero e tratta dai libri di Gabriella Genisi. Interpreta un vicequestore a Bari. La serie ha sbancato l’Auditel. «Piace perché è una donna forte che si fa domande sulla vita, come tante di noi». Lolita è una donna del Sud che esce dagli schemi. Ladice: «Non è sposata, non ha figli, comanda un sacco di maschi. Ha un rapporto disfunzionale con gli uomini per via della professione su cui ha investito tutto. La priorità è il lavoro, l’amore non è il centro della sua esistenza. Ma si fa domande. Questa fragilità la rende umana, vedo dal mio Instagram che è molto amata». Quando è cambiata la prospettiva della sua carriera?: «Da cinque anni. I tanti no detti e ...

Solange Savagnone Sta diventando un fenomeno (di ascolti e non solo) la serie di Rai1 "Le indagini di Lolita Lobosco" , interpretata dae ambientata a Bari. Così abbiamo chiesto alla produzione di svelarci tutti i segreti di questa seconda stagione, a cominciare dalla sua genesi. Come nasce un successo Il personaggio di ..."Vengo da due anni incredibili e fortunati, l'incontro con Lolita Lobosco mi ha portato bene. Ho ricominciato la seconda stagione e sono andata all'Oscar con È stata la mano di Dio ".è una donna centrata, curiosa, solare e riflessiva. Un mix che la rende speciale. Napoletana, lanciata da quello spot, "Anto' fa caldo", che ha svelato una bellezza vera, sensuale, di ... Luisa Ranieri: "Ho fatto la mia strada, ho detto tanti no. E ora vorrei un film con Luca Zingaretti" Luisa Ranieri racconta il successo di Lolita Lobosco a Repubblica: "Piace perché è una donna forte che si fa domande sulla vita, come tante ...