La Gazzetta dello Sport

L'ex bomber di Livorno, Parma, Atalanta e Valencia, oggi allenatore, ha parlato della vicenda processuale che riguarda il figlio Mattia: ...'Non- proseguea La Stampa - che i social siano al tramonto come dicono, ma sicuramente c'è una certa disillusione sul fatto che si possa fare qualcosa per renderli un posto migliore ... Lucarelli: "Credo nell'innocenza di mio figlio" «Metteremo in campo una task force di agenti della polizia locale, che fingendosi stranieri cercheranno di smascherare chi mette in atto le truffe ai danni ...Tra un mese il festival sarà finito, ma adesso è tempo delle prime indiscrezioni. Lucarelli commenta la scelta di Chiara ...