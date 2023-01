Lombardia | Majorino | ‘Gallera rivendica linea disastrosa riproposta da Fontana'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - “Gallera è molto esplicito nelre unacheoggi ripropone, che è unaper me”. il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione, Pierfrancesco, a margine dell'incontro con il terzo settore a Milano, ha commentato l'intervista al ‘Corriere della Sera' dell'ex assessore regionale al welfare oggi candidato con Forza Italia, Giulio Gallera. “Io sono rispettosissimo delle persone, però penso che la scelta di mandare i positivi nelle rsa, di indebolire la medicina territoriale e di non far niente mentre esplodevano le liste d'attesa sia uno dei motivi per cui si debba cambiare in”, ha concluso

