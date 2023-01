Lollobrigida | Mara Venier telefona furiosa a La Vita in Diretta | “Mi fa orrore”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Scontro in tv trae la contessa Marisela Federici durante il programma “Lain” di Alberto Matano. In studio si parlava delladi Gina, nel giorno in cui a Roma sono stati celebrati i funerali della diva morta a 95 anni.a LaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

UnaVenier inedita quella intervenuta ieri pomeriggio via telefono alla puntata della Vita in Diretta dedicata ai funerali di Gina. La conduttrice, amica intima del padrone di casa ...Venier è stata molto unita a Ginanegli ultimi tempi. Spesso al suo fianco, l'ha supportata, le è stata vicina, e ha anche riconosciuto l'affetto di Andrea Piazzolla, che, proprio ... Gina Lollobrigida, Mara Venier si infuria e telefona a La Vita in Diretta: «Marisela Federici, il tuo cinismo La conduttrice durissima con la contessa Federici ospite di Matano per i funerali della "bersagliera": "Mi fa orrore il tuo cinismo". Mai vista così.Durante “La Vita in Diretta”, Mara Venier ha telefonato per esprimere la sua rabbia per alcune ipotesi di Marisela Federici: cos’è successo ...