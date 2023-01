Lo stile city-chic di AMI racconta l’inverno e celebra l’eleganza francese

Leggi su lifeandpeople

Alexandre Mattiussi presenta la sua collezione FW 23/24 alla Paris Fashion Week Menswear 2023. La sua estetica pulita e cristallina si traduce in una linea dalla sartorialità suprema e una palette colori essenziale, caratterizzata da poche nuance neutre. Il fil rouge che unisce i capi AMI è la semplicità. Alexandre Mattiussi si libera di qualsiasi orpello superfluo e presenta capi dalla qualità altissima ma dai tagli delicati, per un'eleganza tuttache non ha bisogno di eccessi. L'Opéra Bastille de Paris ospita lo show AMI L'Opéra Bastille di Parigi ospita lo show, in una location adibita e perfezionata per la sfilata. Nel teatro dell'opera contemporaneo progettato da Carlos Ott, un tappeto color crema riveste la sala, ...