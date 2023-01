Lo sciopero dei benzinai è confermato

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Di provare ci ha provato pure. L’epilogo però non è stato quello sperato. Il governo, con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nell’ennesimo round con i, nel tentativo disperato di disinnescare la miccia dello, ha provato ad allentare la stretta sulle sanzioni e sull’obbligo di esporre i prezzi ma senza successo. Arriva la modifica del decreto, ma ai sindacati non basta e iconfermano lodel 25 e 26 gennaio Anzi se, nello scorso faccia a faccia, una sigla era apparsa più morbida verso il governo ora i sindacati si ricompattano per ribadire a gran voce che la mobilitazione viene confermata. Resta quindi la chiusura di 48 ore delle stazioni di servizio, anche dei self service dalle 19 del 25 gennaio al 19 del 26. Faib Confesercenti, Fegica e Figisc-Anisa ...

"Tutto il personale in servizio ha aderito alloche abbiamo promosso, è un grande risultato che premia gli sforzi del nostro sindacato, che conferma la voglia di riscattovigili del fuoco e che ci rinvigorisce per le future azioni di ..."Basta ambiguità sulla pellelavoratori, basta bugie" ha risposto il il segretario della Uilm ... Per la Fim , che non aveva aderito alloproprio in contrasto con sindaco e regione, parla ... Confermato sciopero benzinai il 25 e il 26 gennaio | Cambia il decreto: dalla comunicazione dei prezzi alle multe «Noi non abbiamo mai condannato o colpevolizzato i benzinai. Abbiamo sempre dimostrato disponibilità al dialogo, ma questo sciopero ...Il Governo promette una nuova app per monitorare i prezzi dei carburanti ai rifornimenti ma, probabilmente, si tratta di un servizio che già esiste da tempo.