Lo ho preso direttamente in campo | calcio e sostanze proibite | bomba-Di Gennaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si sta allargando il caso delleche assumevano i calciatori tra gli anni '70 e quelli '90. Il dibattito è partito dopo la morte di Gianluca Vialli, venuto a mancare a causa di un tumore al pancreas. Dopo Dino Baggio, Raducioiu e Bramati, adesso anche Antonio Diha deciso di affrontare il tema: lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Repubblica. “Il Micoren l'hoin- ha esordito l'ex centrocampista nonché attuale commentatore della Rai - era il 10 aprile 1977, il mio esordio in Serie A con la Fiorentina, contro la Juventus, a neanche 19 anni. Ero emozionatissimo. Dopo venti minuti si fermò il gioco per un fallo e il massaggiatore venne a darmelo”. Discoprì che era illegale solo dopo la squalifica comminata a Fontolan, che ...

Di Gennaro, calcio e sostanze proibite: "Lo ho preso direttamente in campo" Antonio Di Gennaro, ex centrocampista di Fiorentina, Perugia, Verona, Bari e Barletta, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, tornando sulle tante dichiarazioni ...Dopo le uscite di Dino Baggio e Brambati, sul rapporto disinvolto tra calciatori e medicinali, parla anche l'ex Azzurro ora commentatore Rai. Nonostante l'uso di integratori fosse normale, non si dice ...