Livorno | calciatori arrestati | ' Violenza sessuale' I testimoni e gli smartphone | il punto

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il caso dei due atleti dell'Us(Serie D) finiti ai domiciliari per un presunto stupro di gruppo avvenuto nel marzo 2022. Sono Mattia Lucarelli e Federico ...

Agenzia ANSA

Il caso dei due atleti dell'Us(Serie D) finiti ai domiciliari per un presunto stupro di gruppo avvenuto nel marzo 2022. Sono Mattia Lucarelli e Federico ...'L'unione sportiva1915 prende atto del provvedimento cautelare assunto dalla procura della ... Gli avvocati dei duehanno già annunciato che faranno ricorso contro la misura. ... Violenza sessuale: arrestati due calciatori del Livorno, uno è Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano - Sport Il caso dei due atleti dell'Us Livorno (Serie D) finiti ai domiciliari per un presunto stupro di gruppo avvenuto nel marzo 2022. Sono Mattia Lucarelli e Federico Apolloni ...Il racconto della ragazza vittima della violenza sessuale di gruppo: "Ho avuto dei vuoti di memoria ma non ho mai dato il consenso ai rapporti". Il gip: "Modalità di violenza particolarmente allarmant ...