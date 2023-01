Liverpool-Chelsea sabato 21 gennaio 2023 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Tuttosport

Ai trentaduesimi può capitare che si affrontino City e, e allo stesso tempo può capitare che unsi giochi il passaggio del turno con un club di League One. Insomma, questo trofeo ...1 Queste alcune delle divertite risposte di Jurgen Klopp , tecnico delavversario domani delsulle grandi spese dei Blues in questa sessione di mercato: Pronostico Liverpool-Chelsea, le quote pendono dalla parte dei "Reds" Se il sabato di Premier League si apre con Liverpool-Chelsea anche la chiusura di giornata offre un piatto abbastanza ricco. Le luci dei riflettori sono infatti tutte puntate sul Newcastle che gioca s ...Salah e compagni nelle precedenti sette gare di Premier League hanno fatto registrare sempre l'Over 2,5 Fino alla passata stagione sarebbe stato uno dei match più attesi ma quest’anno no, il rendiment ...