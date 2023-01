LIVE Tour Down Under 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 20 km dall’arrivo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04:51 8 km al traguardo! Si accende la corsa! 04:50 Tra 2 km comincerà l’ultima salita di giornata! I corridori dovranno affrontare 2,4 km al 9% di pendenza media! 04:49 In questo tratto hanno perso le ruote deldiversi corridori. 04:48 C’è ora la AG2R Citroën Team a tirare in testa al. Da segnalare che con l’abbandono di Gianni Moscon salgono a nove i ritiri complessivi di questa corsa a tappe. 04:46 Caleb Ewan (UniSA-Australia) si stacca dalprincipale. L’andatura imposta dalla UAE-Emirates sui vari dentelli presenti nel percorso è adesso troppo alta per il corridore australiano. 04:45 Brutta notizia in casa Italia: Gianni Moscon abbandona la corsa. Fatale, molto probabilmente, la caduta di poco fa. 04:44 Dopo due ore e mezza di gara la ...

LIVE Tour Down Under 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Honoré in fuga da solo con 20'' sul gruppo, 30 km all'arrivo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa (la quarta se si conta anche il prologo iniziale) del Tour Down Under 20 ...