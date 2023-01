LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro va sotto 0-2 | poi inizia davvero a giocare e vince in rimonta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMATS WILANDER HA SNOBBATO JANNIK04:50 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per averci seguito. Appuntamento dunque agli ottavi. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona giornata. 04:49 Match durato 3 ore e 36 minuti, conbravo a servire 6 ACE (5 i doppi falli). Jannik ha servito il 59% di prime palle, trasformandone in punto il 71%. Molto più basse le statistiche al servizio di, capace di ricavare solo il 53% di punti quando ha servito la prima. 04:48 Primi due set in cuiè parso arrugginito e nervoso. Dopo aver annullato la palla break nel primo gioco del terzo parziale, ...

