LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2023 in DIRETTA | manca poco al via | Kilde l’uomo da battere | Paris ci prova!

(Di venerdì 20 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CORTINA DALLE 10.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA11.23 Cosa dovremo attenderci dalla gara odierna? Si annuncia la solita sfida tra Aleksander Aamodted il resto del mondo, con Marco Odermatt, Vincent Kriechmary e il nostro Dominikpronti a vendere cara la pelle contro il norvegese. 11.20 La tracciatura della primaporta la firma del delegato FIS Hannes Trinkl, prevede la partenza a quota 1.665 metri, arrivo a 805, per un disllo di 860. La lunghezza è di 3.312 metri con 33 porte. Al via 58 atleti per 14 Nazioni. 11.17 LA START-LIST DELLA PRIMA1 530874 GANONG Travis 1988 USA ...

OA Sport

Per tutte le gare, diretta tv su RaiSport ed Eurosport,timing su sito e app FIS. Pronti a far sentire il vostro (nostro) calore #GoBax SponsorizzatoI concerti nei teatri Mentre i concerti sulle piste dasono un vero slalom tra generi e ritmi ...la programmazione collaterale che affianca i caratteristici concerti in quota e i più formali... LIVE Sci alpino, Prova discesa Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia al comando, Shiffrin in agguato! Risultati e classifica SCI ALPINO - Comincia un nuovo weekend di Coppa del Mondo con due grandi classiche del circo bianco. Segui in DIRETTA SCRITTA la discesa maschile di Kitzbühel. Uomini-jet a caccia della gloria sulla ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA DI CORTINA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 11.16 Sofia Goggia è ad un passo dalla vitto ...