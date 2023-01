LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2023 in DIRETTA | CLAMOROSO FLORIAN SCHIEDER! 2° dietro Kriechmayr con il pettorale n 43!

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA13.45 Lo statunitense Kyle Negomir (n° 51) chiude 39° a 2.03. 13.43 Nico Gauer conclude la sua gara in 43a posizione a 2.47. 13.41 Si riparte! Nico Gauer è in pista! 13.40 Julian Schuetter sta tornando alla postazione di partenza. Vedremo quando sarà rimesso in pista. Per l’Italia rimane ancora Pietro Zazzi con il numero 54. 13.37 A breve si dovrebbe tornare in azione a Kitz. Si ripartirà con il n° 50 Nico Gauer (Lie), poi rimarranno soli altri 8 iscritti. 13.34 Oltre alsecondo posto di Schieder, non dimentichiamo il quinto di Dominik Paris che, davvero, ha sfiorato il podio oggi. L’altoatesino ha pagato la lentezza nei tratti di scorrimento, altrimenti… dopotutto è solo a 8 centesimi dal terzo posto 13.31 Attendiamo notizie ...