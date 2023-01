LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2023 in DIRETTA | Sofia Goggia al comando | basterà per vincere?

(Di venerdì 20 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADILADELLAMASCHILE DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 10.34 Weidle paga 0.03 al primo intermedio e 0.02 al secondo. C’è un po’ di foschia ora nella parte alta. Tempo molto variabile. 10.33 Huetter è quarta a 1.06. Pirovano è terza a 1.01. Ora si trema con la tedesca Kira Weidle: su questa pista può farci lo scherzetto. 10.32 L’austriaca Cornelia Huetter è in vantaggio di 7 centesimi al secondo intermedio, ma è dietro di 0.12 al terzo. Poi da qui in poiha fatto la differenza. 10.30 IMPRESSIONANTE! Si porta alcon 78 centesimi di vantaggio su Breezy Johnson! Dallo Scarpadon ...

OA Sport

Per tutte le gare, diretta tv su RaiSport ed Eurosport,timing su sito e app FIS. Pronti a far sentire il vostro (nostro) calore #GoBax SponsorizzatoI concerti nei teatri Mentre i concerti sulle piste dasono un vero slalom tra generi e ritmi ...la programmazione collaterale che affianca i caratteristici concerti in quota e i più formali... LIVE Sci alpino, Prova discesa Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia al comando, Shiffrin in agguato! Risultati e classifica La diretta testuale della discesa femminile di Cortina D'Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...Live Timing Discesa Femminile Cortina d' Ampezzo (ITA) Gioco dei podi, Goggia accende il turbo nella 2^ prova di Cortina: Shiffrin risponde, lontane le altre azzurre, ...