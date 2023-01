LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne | Eurolega basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di venerdì 20 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, ventesima giornata della regular season dell’2023 di! I meneghini cercano di rialzare la testa dopo la doppia sconfitta rimediata la settimana scorsa contro Alba Berlino (83-63) e Zalgiris Kaunas (61-66). 6-13 è il record dei Campioni d’Italia, che occupano la penultima posizione in graduatoria con lo stesso bilancio degli avversari di questa sera e dell’Alba Berlino. Serve una scossa alla squadra di Ettore Messina, per provare a salvare la stagione continentale e provare a risalire ...

