LIVE Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne 57-57 | Eurolega basket in DIRETTA | padroni di casa più sicuri in attacco | match in parità! Ultimi 10? decisivi

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-57 Dentro anche il libero aggiuntivo: massimo vantaggio per i Campioni d’Italia a +5! 61-57 Ancora Kyle Hines col fallo: che giocata del centro meneghino, l’sale a +4! 59-57 Kyle Hines si mette in proprio: +2! Inizia l’ultima frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto: al Forum ilè in perfetta parità sul 57-57! 57-57 Mathews ha la mano calda: bomba, pareggio e 11 punti per lui! 57-54 Virata perfetta di Kyle Hines: l’torna a ruggire! 55-54 Mathews dalla media tiene i francesi a -1! 55-52 Davies raccoglie il rimbalzo e corregge a canestro il tiro di Tonut: +3! 53-52 2/2 per Brandon Davies ai liberi:rimette la freccia, con l’americano che sale a quota 21 ...