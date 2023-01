L’inverno travolge l’Italia | weekend di neve e gelo da Nord a Sud

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) –disulcon il Ciclone Thor in piena azione almeno fino alla fine del mese. Secondo le previsioni meteo fornite all’Adnkronos dal meteorologo Andrea Giuliacci, nevicherà fino a quote molto basse, a tratti anche in pianura e lungo le coste, su Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Piogge sparse al Sud e Isole conoltre 500-800 metri in montagna. Solo domenicaa quote molto basse anche in Emilia, mista a pioggia anche in pianura.caratterizzato anche da molto vento al Centro-Sud, specie sabato. Lorenzo Tedici meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, prevede “tantissimain collina e montagna in particolare sull’Appennino. Matera, Potenza, L’Aquila, Campobasso, Teramo, Urbino ma ...