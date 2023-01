Orizzonte Scuola

Sise è meglio un rimpianto o un rimorso, finché un ... La gelosia, la curiosità e'amore. APPRENDISTA Tutti noi siamo ...chitarra a Mantova nella Nuova Scuola di Musica ed èdi ...Così quando mi sisull'originario pessimismo dei ... In verità,'assenza del futuro si registra in molti dialetti, ... La seconda: 'Sono unelementare in un piccolo villaggio ... L’insegnante interroga e lo studente è in diretta su Instagram: che fine hanno fatto i divieti sul cellulare in classe