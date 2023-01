Liliana Segre chiede la reintroduzione della Commissione anti discriminazione | ecco cosa ha detto al Senato

Agenzia ANSA

Al Senato passa il disegno di legge per finanziare i viaggi delle scuole nei campi di concentramento "Ad Auschwitz si va in silenzio come in un santuario". A dirlo è la senatrice a vitaa Palazzo Madama a proposito del disegno di legge per finanziare i viaggi delle scuole nei campi di concentramento, 'i viaggi della Memoria'., presidente della commissione antidiscriminazione nella scorsa legislatura, è intervenuta al Senato per sostenere la reintroduzione della commissione straordinaria anche nella XIX ... Monito di Liliana Segre, a Auschwitz non si va in pelliccia (Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2023 "Oggi è una seduta molto importante del Senato che ci vede impegnati nella approvazione della mozione che istituisce anche in questa legislatura la ...Le dichiarazioni dei redditi dei senatori italiani sono state rese note in riferimento all'anno 2021: ecco cosa emerge da Renzi a Calenda, da La Russa a Segre.