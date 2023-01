L’ideologia che rimuove la realtà

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 gennaio 2023) A Milano le misure comunali anti-traffico non abbattono l’inquinamento. E che si fa, allora? Semplice, si aumenta il prezzo dei mezzi pubblici... Lo ha scritto il Corriere della Sera: «Smog, Milano maglia nera nel 2022: tre mesi di aria fuori legge. L’anno peggiore degli ultimi cinque». Lo ha scritto il Corriere, quindi non si discute, cioè il quotidiano milanese che di sicuro - diciamo così - non è tendenzialmente avverso a Giuseppe Sala & Co. Oltre a questo, come se non bastasse, i biglietti per i mezzi pubblici aumenteranno di 20 centesimi mentre rimarranno invariati i prezzi degli abbonamenti. Pensate a che punto siamo arrivati: a questo provvedimento si sono addirittura dichiarati contrari i Verdi e hanno detto una cosa di buon senso che sarebbe riassumibile nella famosa definizione «becchi e bastonati» in quanto, hanno spiegato, è profondamente sbagliato nel momento in cui ...